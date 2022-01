Wien (ots) -Finmatics expandiert - neue Standorte in München und Budapest.Intelligente Automatisierung des RechnungswesensDas österreichische FinTech Start-Up Finmatics ist spezialisiert auf die Automatisierung von Buchhaltungsprozessen. Mit der KI-gestützten Software erleichtert Finmatics Unternehmen und Steuerkanzleien den Prozess vom Belegeingang bis zur automatisierten Verbuchung.Neue Standorte in München und Budapest - Finmatics expandiertIm vergangenen Jahr legte das Startup-Unternehmen ein beachtliches Wachstum an den Tag. Als nächster Schritt erfolgt jetzt die Expansion nach Deutschland und Osteuropa."Der Fachkräftemangel in der Branche ist für Steuerberater und Unternehmen der Treiber für die Adoption von Automatisierungslösungen!"- Dr. Patrick Sagmeister, Co-Founder und Geschäftsführer FinmaticsUm die Expansion anzutreiben, wurde der Belegverarbeitungsspezialist Enteos gekauft. Alle Bestandskunden der Enteos GmbH München und Enteos GmbH Österreich werden durch Finmatics übernommen und die Standorte in München und Budapest werden als Finmatics Deutschland und Finmatics Ungarn weiter ausgebaut."Dank der Expansion fällt es uns jetzt leichter, unsere Kunden in Deutschland zu betreuen und das Wachstum weiter voranzutreiben. Ich freue mich, dass wir dadurch auch unseren Bestandskunden einen besseren Service ermöglichen."- Mag. Philipp Rettler, Geschäftsführer Finmatics DeutschlandBuchaltungsautomatisierungsplattform für alleBereits über 20.000 Unternehmen und Steuerkanzleien nutzen Finmatics für die automatisierte Abwicklung ihrer Buchhaltung.Zu den Kunden gehören neben Steuerkanzleien in Österreich und Deutschland unter anderem auch die Wiener Stadtwerke, die AVIS Budget Group oder SOS Kinderdorf, welche mehrere hunderttausend Geschäftsvorfälle pro Monat automatisiert mit der künstlichen Intelligenz von Finmatics verarbeiten und Buchhaltungsdaten mit Ihren Geschäftspartnern austauschen.Pressekontakt:Dr. Patrick Sagmeisterpatrick.sagmeister@finmatics.com+43-(0)1-997 4163Lindengasse 41/10, 1070 Wienhttps://www.finmatics.com/Original-Content von: Finmatics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161201/5130252