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WKN: 885836 ISIN: US6174464486 Ticker-Symbol: DWD 
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MORGAN STANLEY 5-Tage-Chart
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86,1186,3518:41
86,0986,3618:41
GlobeNewswire
25.01.2022 | 16:29
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Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (5/22)

As from January 25, 2022, the following warrants and certificates issued by
Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the
issuer. 

Short         ISIN    
BULL GULD X4 AVA 4  GB00BG61CN52
BULL DAX X12 AVA 5  GB00BKZYGW05
MINI L NOBINA AVA 8  GB00BKZZ5041
BEAR PALLAD X8 AVA 6 GB00BL02C171
MINI L NOBINA AVA 11 GB00BL042P72
BEAR OLJA X8 AVA 10  GB00BL043654
MINI S EURUSD AVA 38 GB00BL046H78
BEAR WTI X8 AVA 10  GB00BL05HF59
BEAR MTG X5 AVA 3   GB00BL068446
BEAR MTG X5 AVA 4   GB00BL07HC84
BEAR ASPIRE X3 AVA 2 GB00BNTQ2K34
BEAR PALLA X12 AVA 7 GB00BNTR6K46
BEAR WTI X15 AVA 18  GB00BNTRKR91
MINI L NOBINA AVA 14 GB00BNTRXZ88
MINI S NOBINA AVA 12 GB00BNTSNM84
MINI L NOBINA AVA 15 GB00BNTSNW82
BULL NFLX X5 AVA 4  GB00BNTTDR64
BULL MCD X5 AVA 1   GB00BW6Q0Z09



The last day of trading will be January 25, 2022.

For further information concerning this exchange notice please contact Issuer
Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.
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© 2022 GlobeNewswire
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