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WKN: A0M9S7 ISIN: CA45790B1040 Ticker-Symbol: 3IX 
Frankfurt
07.02.22
08:05 Uhr
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Branche
Erneuerbare Energien
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