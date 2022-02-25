FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV BNYA XS0413650218
AB/FROM ONWARDS 25.02.2022 12:06 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV BNYA XS0413650218
AB/FROM ONWARDS 25.02.2022 12:06 CET
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