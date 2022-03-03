DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF EUR IE00B5LJZQ16 BAW/UFN
ISHSVII-MSCI RU ADR/GDRDA EUR IE00B5V87390 BAW/UFN
XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C EUR LU0322252502 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF EUR LU1923627092 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LS EUR LU1923627332 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF EUR IE00B5LJZQ16 BAW/UFN
ISHSVII-MSCI RU ADR/GDRDA EUR IE00B5V87390 BAW/UFN
XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C EUR LU0322252502 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF EUR LU1923627092 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LS EUR LU1923627332 BAW/UFN
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