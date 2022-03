Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 mars/March 2022) - The common shares of Recharge Resources Ltd., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Recharge Resources is a Canadian mineral exploration company focused on exploring and developing the production of high-value battery metals to create green, renewable energy to meet the demands of the advancing electric vehicle and fuel cell vehicle market.

Les actions ordinaires de Recharge Resources Ltd. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Recharge Resources est une société canadienne d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement de la production de métaux de batterie de grande valeur afin de créer une énergie verte et renouvelable pour répondre aux demandes du marché en pleine croissance des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible.

Issuer/Émetteur: Recharge Resources Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 114 231 116 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 59 297 500 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 756230 10 8 ISIN: CA 756230 10 8 4 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 4 mars/March 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for RR. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.