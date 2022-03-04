DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS USP32457AA44 BAW/UFN
CRED.REAL SAB.17/UND.FLR USP32457AB27 BAW/UFN
CREDITO REAL 19/26 REGS USP32466AA50 BAW/UFN
CREDITO REAL 21/28 REGS USP32506AE09 BAW/UFN
CREDITO REAL 19/27 REGS XS2060698219 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS USP32457AA44 BAW/UFN
CRED.REAL SAB.17/UND.FLR USP32457AB27 BAW/UFN
CREDITO REAL 19/26 REGS USP32466AA50 BAW/UFN
CREDITO REAL 21/28 REGS USP32506AE09 BAW/UFN
CREDITO REAL 19/27 REGS XS2060698219 BAW/UFN
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