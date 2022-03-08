FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CREDITO REAL 21/28 REGS USP32506AE09
CREDITO REAL 19/27 REGS XS2060698219
CRED.REAL SAB.17/UND.FLR USP32457AB27
CREDITO REAL 19/26 REGS USP32466AA50
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS USP32457AA44
AB/FROM ONWARDS 08.03.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CREDITO REAL 21/28 REGS USP32506AE09
CREDITO REAL 19/27 REGS XS2060698219
CRED.REAL SAB.17/UND.FLR USP32457AB27
CREDITO REAL 19/26 REGS USP32466AA50
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS USP32457AA44
AB/FROM ONWARDS 08.03.2022
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