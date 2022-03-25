FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KARO PHARMA AB O.N. KA6N SE0007464888
AB/FROM ONWARDS 25.03.2022 14:45 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KARO PHARMA AB O.N. KA6N SE0007464888
AB/FROM ONWARDS 25.03.2022 14:45 CET
KARO PHARMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de