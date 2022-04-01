FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYLORIS PHARMA. S.A. 52U BE0974363955
AB/FROM ONWARDS 01.04.2022 10:20 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYLORIS PHARMA. S.A. 52U BE0974363955
AB/FROM ONWARDS 01.04.2022 10:20 CET
HYLORIS PHARMACEUTICALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de