FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ECO(ATLANTIC) OIL+GAS LTD EOI CA27887W1005
AB/FROM ONWARDS 07.04.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ECO(ATLANTIC) OIL+GAS LTD EOI CA27887W1005
AB/FROM ONWARDS 07.04.2022
ECO ATLANTIC OIL & GAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de