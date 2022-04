Larnaca, Zypern (ots/PRNewswire) -GetTransfer.com, der weltweit größte globale Marktplatz für Reisemobilität und Europas führende Plattform für Transfers, hat einen rekordverdächtig niedrigen Provisionssatz von 5 % für Fahrer eingeführt. Das Unternehmen hat diese noch nie dagewesene niedrige Provision für Fahrer angekündigt, um globale Fahrergemeinschaften zu unterstützen.Trotz der Covid-Beschränkungen beförderte GetTransfer in den Jahren 2020 und 2021 mehr als 400 000 Fahrgäste in der Europäischen Union. Heute arbeitet das Unternehmen mit über 64 000 europäischen Fahrern zusammen. Die Plattform ist hauptsächlich im Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien, Portugal und anderen Ländern tätig.Aufgrund der steigenden Kraftstoff- und Gaspreise in Europa möchte GetTransfer seine Fahrergemeinschaften durch die Senkung der Provisionssätze unterstützen. GetTransfer.com wird von seinen Fahrern nur 5% Provision für Fahrten verlangen, was 8x niedriger ist als 39% - der effiziente Mittelwert für Vermittler. Dies ermöglicht bessere Preise für die Kunden. "Die unsichere wirtschaftliche und soziale Lage auf der Welt bringt viele Branchen und Märkte aus dem Gleichgewicht. Um das Reisen und den Transport für Menschen auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten, suchen wir nach einer Lösung, die für beide Seiten von Vorteil ist. Wir wollen, dass die Menschen zu sehr guten Preisen mit sehr guten Fahrern reisen können, frei vom Stress, sich um Autofahrten kümmern zu müssen, und gleichzeitig wollen wir die Fahrer dabei unterstützen, die Früchte ihrer Zeit und Arbeit zu ernten", sagt Alexander Pershikov, Gründer von GetTransfer.com.GetTransfer.com gilt als eines der nachhaltigsten Transfer- und Reiseunternehmen der Welt. Es bietet erstklassigen Service, beste Preise, Garantiepreise und eine große Auswahl an Fahrzeugen und Transportern. GetTransfer.com ist derzeit in mehr als 180 Ländern tätig und bietet Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit mehr als 1000 Flughäfen auf der ganzen Welt an.Über GetTransfer.comGetTransfer.com, der weltweit führende Anbieter von Transfers, bietet Transferbuchungen und Mietwagen mit Chauffeur zu den besten Preisen an und ist derzeit in über 180 Ländern tätig. Kunden können den Transfer über eine benutzerfreundliche mobile App bestellen, die in über 20 Sprachen verfügbar ist. Das wachsende, nachhaltige Geschäftsmodell zielt darauf ab, in den gesamten Nahen Osten, Nordafrika und Asien zu expandieren.GetTransfer.com Offers Record Low Commissions for DriversGetTransfer.com (https://gettransfer.com/en), the World's largest global travel mobility marketplace, and Europe's leading transfers platform beat a record of low 5 % commission rate for drivers. The company has announced an unprecedented low commission for drivers in order to support global driver communities.Despite of Covid restrictions GetTransfer in 2020 and 2021 transported more than 400 000 passengers in the European Union. Today, the company cooperates with over 64 000 European drivers. The platform operates mainly in the United Kingdom, France, Spain, Germany, Italy, Portugal and other countries.Due to rising fuel and gas prices (https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/11/in-europe-soaring-petrol-prices-become-the-new-normal) in Europe GetTransfer aims to support their driving communities by lowering commission rates. GetTransfer.com will charge only 5% commission of its drivers for rides, which is 8X lower than 39% - efficient median for aggregators. This provides better prices to clients."The uncertain economic and social global landscapes are disrupting many industries and markets. To sustain travel and transportation for people around the world, we seek a solution that is beneficial to both parties. We want people to travel at very good prices with very good drivers, without the stress of worrying about car rides, at the same time we want to support drivers to reap the rewards of their time and labor", says Alexander Pershikov Founder of GetTransfer.comGetTransfer.com is considered one of the most sustainable transfer and travel companies in the world. Offering first class service, best price, warranty pricing and a wide array of vehicles and vans. It currently operates in over 180 countries and offers services with over 1000 airports, across the globe.About GetTransfer.comThe world's leading transfer provider, GetTransfer.com provides transfer bookings and chauffeured car rentals at the best prices and currently operates in over 180 countries. Customers can order a transfer through a user-friendly mobile app which is available in over 20 languages. The growing, sustainable business model aims to expand all over the Middle East, North Africa, and Asia.Pressekontakt:Konstantin Shcherbinin,konstantin@vincipr.com,+7 977 968 03 76Original-Content von: GetTransfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162834/5207799