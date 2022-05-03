Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 03.05.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Spekulation der Woche: „Strong Buy“: 19x Kaufen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JL47 ISIN: US8177631053 Ticker-Symbol: PCBK 
Tradegate
03.05.22
15:59 Uhr
0,480 Euro
+0,108
+28,86 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
SESEN BIO INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SESEN BIO INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3550,38316:42
0,4570,47016:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SESEN BIO
SESEN BIO INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SESEN BIO INC0,480+28,86 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.