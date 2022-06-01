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WKN: A2PEFW ISIN: KYG2588M1006 Ticker-Symbol: PH4 
Stuttgart
01.06.22
08:10 Uhr
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Branche
Biotechnologie
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