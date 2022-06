Viersen (ots) -eSalon (http://www.esalon.de), das preisgekrönte, erste und einzige Unternehmen, das Haarfarben für zu Hause nach Maß herstellt, eröffnete am Freitag, den 20. Mai 2022, seine zweite europäische Produktionsstätte in Viersen bei Düsseldorf. Erst kürzlich wurde Dr. Greta Rose zum neuen Chief Executive Officer des in Los Angeles ansässigen Unternehmens, welches zur Henkel-Unternehmensgruppe gehört, ernannt. Nun reagiert man durch die Eröffnung der neuen Produktionsstätte auf die gestiegene Nachfrage am deutschen Markt.Bedarf an individualisierter Heimcoloration und Haarpflege in Deutschland gestiegenDass sich über die letzten Jahre - gerade zu Zeiten, in denen der Friseurbesuch nicht möglich war - ein erhöhtes Kaufinteresse für personalisierte Heimcoloration und Haarpflege entwickelt hat, ist kaum verwunderlich. Doch der Erfolg von eSalon hält an: Das bewährte, unkomplizierte Konzept begeistert immer mehr deutsche Kund:innen. Vor kurzem konnte die Schwestermarke AURA, die kundenindividuelle Haarpflege herstellt, den "German Innovation Award 2022" gewinnen."Wir fühlen uns geehrt, Teil der deutschen Geschäftswelt zu sein, und freuen uns auf kontinuierliches Wachstum", so CEO Dr. Greta Rose - die Eröffnung der neuen Produktionsstätte ist eine logische Konsequenz.Einzigartige Technologie für einzigartige Haarfarben jetzt auch "Made in Germany"Das revolutionäre Konzept setzt eSalon mit einer einzigartigen, von Ingenieuren und Programmierern entwickelten, doppelt patentierten Technologie um, bei der Farbvariationen und Pigmente als Buchstaben und Symbole per Abruf an einen Farbspender gesendet werden. Diese hochspezialisierte Maschine füllt jede einzelne Bestellung mit den kundenindividuellen, exakten Pigmenttropfen ab. Auf diese Weise konnten bereits über 300.000 einzigartige Kombinationen für über 12 Millionen weltweite Bestellungen erstellt werden.Der Standort Viersen, der nach der britischen Produktionsstätte der europaweit zweite ist, verfügt nun ebenfalls über die doppelt patentierte "Polly"-Technologie, sodass ab sofort alle Aufträge aus Deutschland schnellstmöglich abgewickelt werden können. Dies wirkt sich positiv auf die Lieferzeiten aus: Die individualisierte Heimcoloration wird innerhalb von 24 bis 48 Stunden "Made in Germany" produziert und an die Haustür geliefert.Nicht nur der deutsche Markt profitiert: Europaweit ermöglichen die Versanddienstleister GLS und DHL künftig schnellere Distributionen.eSalons CEO Dr. Greta Rose: "Die Eröffnung eines Produktionsstandortes in dem für uns relevanten deutschen Markt ist für eSalon ein konsequent logischer Schritt. Deutschlandweit gibt es kein vergleichbares D2C-Modell mit einer patentierten Innovation für die Heimcoloration und -pflege in dieser Qualität. eSalon bietet damit einen echten Mehrwert für deutsche Kund:innen."Die Fakten zum neuen eSalon-Produktionsstandort Viersen:- Produktion auf 2.960 Quadratmetern- 8 hochspezifische Polly-Farbspender auf dem neusten Stand der Technologie- 4 Packstationen für eine schnelle Abwicklung der BestellungenÜber eSalon:eSalon erfindet die Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, neu. Dabei wird eine kundenspezifisch angepasste, professionelle Coloration für die Anwendung zu Hause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt zum Kunden geliefert wird. eSalon ist seit 2010 auf dem Markt und wurde sechsmal vom Allure Magazin als "Best Home Hair Color" ausgezeichnet und die Schwestermarke AURA, die personalisierte Haarpflege herstellt, war Gewinnerin des "German Innovation Awards 2022". eSalon bietet ein individualisiertes Colorationserlebnis durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und modernster, doppelt patentierter Technologie. Jede einzelne Haarfarbe wird On-Demand am Hauptsitz in Los Angeles, am Produktionsstandort in Großbritannien und jetzt auch an der Produktionsstätte in Viersen bei Düsseldorf, zusammengestellt. Das Unternehmen hat bereits über zwölf Millionen Aufträge ausgeliefert und verfügt über 300.000 einzigartige Farbkombinationen. eSalon hat mit seiner Expansion in internationale Märkte ein sehr starkes Wachstum erzielt.Pressekontakt:ease PRChristina Viebranz-DeisnerAlstertor 13 | 20095 Hamburgcviebranz@easepr.de+49 (0)174 3649021Original-Content von: eSalon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153324/5243057