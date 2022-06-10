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WKN: 920921 ISIN: US0091262024 Ticker-Symbol: AILA 
Stuttgart
10.06.22
16:35 Uhr
29,200 Euro
-0,800
-2,67 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Sonstige
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AIR LIQUIDE SA ADR 5-Tage-Chart
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