FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GIORDANO INTL HD-,05 GIO BMG6901M1010
AB/FROM ONWARDS 24.06.2022
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GIORDANO INTL HD-,05 GIO BMG6901M1010
AB/FROM ONWARDS 24.06.2022
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