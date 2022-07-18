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WKN: A0Q27P ISIN: BMG3978C1249 Ticker-Symbol: CKS2 
Frankfurt
18.07.22
15:22 Uhr
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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