FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HIRO METAVER.ACQU. A LS 1 O92 LU2420558889
AB/FROM ONWARDS 20.07.2022 14:45 CET
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HIRO METAVER.ACQU. A LS 1 O92 LU2420558889
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