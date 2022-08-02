|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,002 USD
|0,0019 EUR
|C-COM SATELLITE SYSTEMS INC
|CA1250091008
|0,0125 CAD
|0,0094 EUR
|CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HO ...
|KYG2119Q1091
|0,025 HKD
|0,0031 EUR
|COLUMBIA BANKING SYSTEM INC
|US1972361026
|0,3 USD
|0,2924 EUR
|IDLE LIFESTYLE INC
|CA45170B1040
|0,41 CAD
|0,3112 EUR
|LIFEWORKS INC
|CA53227W1059
|0,065 CAD
|0,0493 EUR
|MARKETAXESS HOLDINGS INC
|US57060D1081
|0,7 USD
|0,6823 EUR
|MTY FOOD GROUP INC
|CA55378N1078
|0,21 CAD
|0,1594 EUR
|SPDR BLOOMBERG EM INFLATION LINKED LOCAL ...
|IE00B7MXFZ59
|4,273 USD
|4,165 EUR
|SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS UCI ...
|IE00B9CQXS71
|0,541 USD
|0,5273 EUR
|USD PARTNERS LP
|US9033181036
|0,123 USD
|0,1198 EUR
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