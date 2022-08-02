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WKN: A3DQNA ISIN: CA45170B1040 Ticker-Symbol: 99L 
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29.07.22
20:26 Uhr
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C-COM SATELLITE SYSTEMS
C-COM SATELLITE SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
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C-COM SATELLITE SYSTEMS INC1,5700,00 %
CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD--
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC30,3700,00 %
IDLE LIFESTYLE INC0,293-0,85 %
LIFEWORKS INC23,4000,00 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC260,10-0,91 %
MTY FOOD GROUP INC43,7000,00 %
SPDR BLOOMBERG EM INFLATION LINKED LOCAL BOND UCITS ETF48,804+0,28 %
SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF32,300+0,31 %
USD PARTNERS LP5,800-1,61 %
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