Köln (ots) -Neue Zeiten bei 'hart aber fair': Nach fast 22 Jahren gibt der erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Journalist und Moderator Frank Plasberg (65) die Moderation des renommierten ARD-Polittalks ab. Neuer Moderator von "hart aber fair" (WDR für Das Erste) wird Louis Klamroth (32). Frank Plasberg verabschiedet sich Ende November 2022 nach dann insgesamt knapp 750 Sendungen von den 'hart aber fair'-Zuschauer:innen. Louis Klamroth wird 'hart aber fair' erstmals im Januar 2023 präsentieren.Stimmen zum Wechsel bei 'hart aber fair':Frank Plasberg: 'Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Welch ein Glück für mich, über 20 Jahre lang ,hart aber fair' moderieren zu dürfen. Dafür gilt mein großer Dank der ARD und meinem Heimatsender WDR, einem tollen Team und natürlich den vielen Gästen, ohne deren Bereitschaft, in der Sache hart aber fair zu streiten, die Sendung nicht möglich wäre. Und welch ein Glück für die Sendung, dass ein Kollege wie Louis Klamroth im Januar übernimmt. Ich bin jedenfalls montagsabends weiter begeistert dabei - als Zuschauer.'Louis Klamroth: ',hart aber fair' ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist.'Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: Frank Plasbergs Stil ist seit über 20 Jahren, Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Das war, als ,hart aber fair' startete, alles andere als üblich. Dafür bin ich ihm dankbar, weil seine Sendungen und seine Haltung dadurch zur Glaubwürdigkeit unseres Programms beigetragen haben. Mit Louis Klamroth geht ,hart aber fair' in eine neue Zeit. Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen. ,hart aber fair' wird sich ändern und doch dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss.'ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: 'Frank Plasberg hat 'hart aber fair' mit seinem Team selbst entwickelt und 22 Jahre lang geprägt. Journalistisches Gespür und Angriffslust, Reaktionsschnelligkeit und Witz kennzeichnen seinen unverwechselbaren Moderationsstil. Das Konzept von 'hart aber fair', das bereits im Sendungstitel anklingt, ist einzigartig im deutschen Fernsehen. Deshalb wollen wir es gern fortsetzen. Auch Louis Klamroth ist Vollblut-Journalist, hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht und wurde 2018 für seine Talk-Moderation mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Wir sind überzeugt, dass er 'hart aber fair' in eine erfolgreiche Zukunft führen kann.'Produzent Jürgen Schulte: 'Fast 22 Jahre ,hart aber fair' mit Frank Plasberg - er hat die Sendung und mein Berufsleben geprägt. Entsprechend groß ist dieser Einschnitt für mich. Der Generationswechsel von Frank zu Louis Klamroth ist nun ein tolles Signal für die Zukunft von ,hart aber fair'. Mit einer Redaktion, die ebenfalls seit zwei Jahrzehnten die DNA der Sendung lebt und sie dabei immer wieder erneuert hat, wird Ansager & Schnipselmann gemeinsam mit Louis Klamroth weiter montags im Ersten die richtigen Fragen stellen.'Mehr zu Frank Plasberg und Louis Klamroth:Frank Plasberg erhielt 2003 (zusammen mit Produzent Jürgen Schulte und WDR-Redakteur Stefan Wirtz) den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie 'Beste Information'. 2005 folgten der Adolf-Grimme-Preis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. Es folgte 2006 der Bayerische Fernsehpreis für die Moderation von 'hart aber fair' und die Auszeichnung 'Journalist des Jahres', die vom MediumMagazin verliehen wird. 2008 erhielt Frank Plasberg in der Kategorie 'Moderation' einen Bambi. Frank Plasberg hat die Sendung fast 22 Jahre lang moderiert, davon 15 Jahre im Ersten, davor im WDR Fernsehen. Von 1987 an moderierte Frank Plasberg zusammen mit Christine Westermann 15 Jahre lang die 'Aktuelle Stunde' im WDR Fernsehen. 1993 übernahm er zusätzlich die Redaktionsleitung der Sendung.Louis Klamroth moderierte die Polit-Talkshow 'Klamroths Konter' bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. Viel Aufmerksamkeit erhielt er auch mit der 'ProSieben-Bundestagswahl-Show', für die er 2021 vor der Kamera stand. Gemeinsam mit dem Team seiner 2019 gegründeten Produktionsfirma K2H produzierte und moderierte er schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidat:innen, u.a. das erste Interview mit Annalena Baerbock, nachdem sie von Bündnis 90 / Die Grünen benannt wurde. Darüber hinaus produzierte Klamroth mit 'Für & Wider' einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation 'Die Wahrheit übers Erben'.'hart aber fair' ist eine Produktion von "Ansager & Schnipselmann" (Produzent: Jürgen Schulte) im Auftrag des WDR (Redaktion: Torsten Beermann) für Das Erste.