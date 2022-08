DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank wird die Einstiegsgehälter für ihre Nachwuchsbanker auf 110.000 US-Dollar anheben und sich damit an ihren Konkurrenten in der Spitzengruppe der Banken orientieren, die ihre Gehälter im vergangenen Jahr alle mindestens zweimal erhöht haben. Das deutsche Kreditinstitut wird die Gehälter für Analysten im Oktober anheben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Gehälter im ersten Jahr sollen von 100.000 auf 110.000 Dollar und im zweiten Jahr von 105.000 auf 125.000 Dollar steigen. Die Erhöhung gilt für die Mitarbeiter der Corporate-Finance-Einheit der Deutschen, nicht aber für das Marktgeschäft. (Financial News)

EY - Nach ihrer Verstrickung in den Wirecard-Skandal will die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY bis Ende September einen Plan für die interne Aufspaltung vorlegen. Die letzten Hürden seien überwindbar, heißt es in Firmenkreisen. Aktuell geht es um die Verteilung der Pensionslasten und die finanzielle Ausstattung einer eigenständigen Prüfungsfirma unter dem Namen EY. Deren Partner pochen noch auf eine finanzielle Kompensation. Ein Börsengang des abgespaltenen Beratungsgeschäfts könnte im Herbst 2023 erfolgen. (Handelsblatt)

BOOM SUPERSONIC - Die US-Fluggesellschaft American Airlines (AA) hat 20 neue Überschallflugzeuge des Typs "Overture" beim US-Startup Boom Supersonic geordert. Zusätzlich wurde eine Option auf weitere 40 Maschinen vereinbart. Das berichtet der Wirtschaftssender CNBC. Boom Supersonic aus Denver, Colorado, wurde 2014 gegründet. Bereits 2021 hatte AA-Konkurrent United Airlines 15 Maschinen geordert. Der projektierte Jet soll eine Geschwindigkeit von Mach 1,7 (2098 Stundenkilometer) erreichen. Damit würde sich die Flugzeit von Miami nach London auf fünf Stunden verkürzen. (Handelsblatt)

August 18, 2022 00:52 ET (04:52 GMT)

