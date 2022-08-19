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WKN: A2PR9E ISIN: US05551A1097 Ticker-Symbol: 2RA 
Frankfurt
19.08.22
16:42 Uhr
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
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