FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BANCA TRANSILV.NAM.LN 10 7TB ROTLVAACNOR1
AB/FROM ONWARDS 23.08.2022 15:10 CET
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BANCA TRANSILV.NAM.LN 10 7TB ROTLVAACNOR1
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