FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEPTUNE WELLNESS SOL. NTUA CA64079L2049
AB/FROM ONWARDS 02.09.2022 11:00 CET
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NEPTUNE WELLNESS SOL. NTUA CA64079L2049
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