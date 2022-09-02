Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 02.09.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 669 internationalen Medien
Spezial! Die letzten Stunden vor einer massiven Veränderung!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DNZ2 ISIN: CA64079L2049 Ticker-Symbol: NTUA 
Frankfurt
02.09.22
11:02 Uhr
1,986 Euro
+0,572
+40,45 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2561,35607:00
1,4741,52815.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC1,986+40,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.