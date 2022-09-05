FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
ALADDIN HLTHC.TECH. O.N. EUR DE000A12ULL2
START RESTART AUCTION: 09:00
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:10
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
ALADDIN HLTHC.TECH. O.N. EUR DE000A12ULL2
START RESTART AUCTION: 09:00
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:10
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de