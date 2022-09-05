Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 07.09.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 670 internationalen Medien
Kaufrausch durch Sony Music, Universal Music und Warner Bros.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 Ticker-Symbol: NMI 
Tradegate
07.09.22
08:17 Uhr
0,039 Euro
+0,013
+50,00 %
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0250,08309:41
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE0,039+50,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.