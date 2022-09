Erstmals in der Geschichte der Eurozone ist die Inflation im August mit 9,1% über die Marke von 9% gestiegen und der Rekordanstieg der Euro-Erzeugerpreise im Juli um 37,9% lässt keinen Zweifel, dass der ungehemmte Preisauftrieb weiter anhalten wird. Am Donnerstag (8.9.) trifft sich der EZB-Rat zu seiner nächsten Zinssitzung. Angesichts der neuen Inflationsrekorde könnte sich die von den Falken getriebene EZB-Präsidentin Christine Lagarde sogar zu einem "Riesenzinsschritt" von 0,75 Prozentpunkten durchringen, wie ihn die US-Notenbank Fed zuletzt gleich zweimal vorgemacht hat.Doch ausgemacht ist das keineswegs. In ihrem Kampf gegen die Teuerung ist die EZB jedoch auch auf die Unterstützung durch die Fiskalpolitik angewiesen. Es würde uns deshalb auch nicht wundern, wenn Lagarde in ihrem Statement am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...