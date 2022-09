Vor einigen Monaten sorgte der Banktrojaner Sharkbot für Aufregung in Googles Play-Store. Jetzt hat sich die Schadsoftware offenbar weiterentwickelt - und ging versteckt in Apps erneut zum Angriff über. Sie klingen wie harmlose Helfer für Virenerkennung oder für mehr Speicherplatz. Doch wer sich in Googles Play-Store kürzlich die Apps "Kylhavy Mobile Security" oder "Mister Phone Cleaner" heruntergeladen hat, hat sein Handy auch mit dem Trojaner Sharkbot infiziert, wie IT-Expert:innen der Cybersecurity-Firma Fox-IT jetzt bekannt gegeben ...

