FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BQUE NATLE BELG. O.N. BKB BE0003008019
AB/FROM ONWARDS 22.09.2022 10:30 CET
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BQUE NATLE BELG. O.N. BKB BE0003008019
AB/FROM ONWARDS 22.09.2022 10:30 CET
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