FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VANTIVA ADR NEW EO 3,75 TNMN US8785202040
AB/FROM ONWARDS 28.09.2022
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VANTIVA ADR NEW EO 3,75 TNMN US8785202040
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