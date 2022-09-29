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WKN: 884451 ISIN: NZHELE0001S9 Ticker-Symbol: UCH 
Frankfurt
29.09.22
10:24 Uhr
1,580 Euro
+0,010
+0,64 %
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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TOURISM HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
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