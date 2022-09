Der Brutto-Zubau von Photovoltaik-Anlagen, die nach dem EEG gefördert werden, lag in dem Monat bei knapp 561,4 Megawatt. Davon entfielen mehr als 420 Megawatt auf Anlagen außerhalb der Ausschreibungen. Zudem sind Anlagen mit 82 Megawatt verzeichnet, die ohne Solarförderung entstanden sind.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland hat im August deutlich angezogen. Die Bundesnetzagentur meldete einen Brutto-Zubau von EEG-geförderten Photovoltaik-Anlagen von 561,353 Megawatt - fast 100 Megawatt mehr als noch im Juli. Davon entfielen 420,6 Megawatt auf Anlagen außerhalb der Ausschreibung, also primär ...

