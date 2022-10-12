BERENBERG SENKT OCI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 47 (42) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3800) CHF - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MITCHELLS & BUTLERS AUF 115 (180) PENCE - 'HOLD'BERENBERG SENKT RESTAURANT GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (65) PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 18 (19) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP SENKT AVANZA BANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 151 (192) SEKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 98 (95) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 25 (28) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT COVIVIO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 50,50 (57,30) EURGOLDMAN SENKT ICADE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 32,50 (43,40) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 20 (26) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 820 (780) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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