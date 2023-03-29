ERENBERG STARTET HEIDELBERGER DRUCK MIT 'BUY' - ZIEL 2,50 EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 63 (62) EUR - 'SELL'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 112 (105) EUR - 'NEUTRAL' - SOCGEN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 28,50 (32) EUR - 'BUY' - MORGAN STANLEY SENKT CIENA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 57 USD - BERENBERG HEBT ITM POWER AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 95 (100) PENCE- BERENBERG SENKT WITHSECURE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1,60 (2,60) EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CERES POWER AUF 1155 (1560) PENCE - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MCPHY ENERGY AUF 17 (18) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 18 (19) NOK - 'BUY'- EXANE BNP NIMMT DS SMITH MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 310 PENCE- EXANE BNP NIMMT MONDI PLC MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 1200 PENCE- EXANE BNP ...Den vollständigen Artikel lesen ...