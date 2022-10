Atlanta (ots) -Positioning-Guru Al Ries, weltbekannt für sein Buch "Positioning" ist am 7. Oktober in Atlanta, Georgia mit Alter von 95 Jahren verstorben. Bis zuletzt war er als Chairman von Ries Global aktiv in der Beratung tätig. Sein Unternehmen wird von seiner Tochter Laura Ries und Ries Global CEO Simon Zhang fortgeführt.Al Ries und sein früherer Partner Jack Trout revolutionierten Anfang der 1970er Jahre mit ihrem Positionierungskonzept die Welt des Marketings. Es zählt bis heute zu einem renommiertesten Strategiekonzepte aller Zeiten. Was als kleiner Begriff in der Werbewelt startete, ist heute in so gut wie jedem Strategie-, Marken- oder Marketingkonzept zu finden.Eines der meistverkauften Marketingbücher1981 erschien dann der Klassiker "Positioning: The Battle for Your Mind". Es ist mit weltweit über 3 Millionen verkaufter Exemplare eines der meistverkauften Marketingbücher aller Zeiten. Allein in China wurden rund 600.000 Exemplare verkauft. Neben Positioning war Ries Autor weiterer Bestseller, wie "Marketing Warfare", "The 22 Immuatable Laws of Branding" oder "The Fall of Advertising and The Rise of PR". Die beiden letzten Werke schrieb er gemeinsam mit seiner Tochter Laura.Beratungsunternehmen Ries & Ries1994 gründete Al Ries, nach seiner Trennung von Jack Trout, gemeinsam mit seiner Tochter Laura das Beratungsunternehmen Ries & Ries, um es gemeinsam zu der internationalen Strategieberatung Ries Positioning Pioneers auszubauen.Im Laufe der Jahre war Al Ries als Berater für Hunderte von Unternehmen in aller Welt tätig, darunter Apple, Disney, Doritos, Ford, Microsoft, Nvidia, Papa Johns, Samsung, Siemens und Unilever. 2007 gründeten Al und Laura Ries mit Simon Zhang zudem Ries China in Shanghai. In den letzten 15 Jahren wurde mit vielen der führenden chinesischen Unternehmen zusammengearbeitet, wie etwa Great Wall Motors, Wong Lo Kat, Robam und Junlebao Dairy.Ries Global wird im Sinne von Al Ries weiterentwickeltRies wird als globales Beratungsunternehmen unter der Leitung von Laura Ries in den USA als Chairwoman und von Simon Zhang in China als CEO weitergeführt werden. Zusammen mit den europäischen Ries-Partnern Michael Brandtner und Jens Hansen wird man auch in Zukunft strategische Positionierungsberatungen national und international anbieten und das Konzept im Sinne von Al Ries weiterentwickeln.A Man of Positioning2005 wählte die amerikanische Werbefachzeitschrift Advertising Age "Positioning" zu einer der 75 wichtigsten Ideen der letzten 75 Jahre, 2009 bezeichneten AdAge-Leser "Positioning" als das beste Buch, das sie je über Marketing gelesen haben, und 2016 wurde Al Ries in die AMA Marketing Hall of Fame aufgenommen. BusinessWeek nannte ihn 1999 "A Man of Positioning". So gesehen wird der Mann, der das Konzept Positioning entwickelt und populär gemacht hat, auch diese Position ewig in der Welt der Marken- und Marketinglegenden besitzen.Weiterführende Seiten: alries.com, ries.comPressekontakt:Michael Brandtner, Positioning-Consultant & Associate of Ries GlobalE-Mail: m.brandtner@michaelbrandtner.com, Web: www.michaelbrandtner.comOriginal-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122942/5342921