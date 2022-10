Kunst genießt seit jeher einen großen Stellenwert in Philadelphia. Sie begegnet den Besuchern der Stadt sprichwörtlich auf Schritt und Tritt in Form von Murals, Skulpturen und in einer Vielzahl namhafter Museen. Ihren Ruf als internationale Kunstmetropole unterstreicht Philadelphia zudem mit regelmäßigen Sonderausstellungen. Ganz aktuell werden mit "Matisse in the 1930s" im Philadelphia Museum of Art ...

Den vollständigen Artikel lesen ...