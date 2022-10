Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Auf der HUAWEI CONNECT 2022 Dubai hat Huawei zwei szenariobasierte Öl- und Gaslösungen vorgestellt: Integriertes Öl- und Gasfeldnetzwerk und intelligente Tankstelle.Integrierte Netzwerklösung für Öl- und Gasfelder für alle Ihre NetzwerkbedürfnisseÖlfeld-Netzwerksysteme sind mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, z. B. unübersichtliche Netzwerkarchitekturen, mehrere Netzwerkschichten, schwierige Wartung und Instandhaltung und geringe Zuverlässigkeit. Diese Probleme verlangsamen die Digitalisierung von Öl- und Gasfeldern.Auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Netzplanung und -beratung hat Huawei ein integriertes Netz speziell für Öl- und Gasfelder aufgebaut. Die Lösung nutzt Edge Computing, KI, Hardpipe-Isolierung und IPv6+. Das Ergebnis ist eine einheitliche Netzwerkarchitektur, die zentral verwaltet werden kann, sowie ein vielseitig einsetzbares Netzwerk mit integrierter Sicherheit.- Einheitliche Architektur: Die Lösung nutzt eine umfassende Kombination von Netzwerktechnologien, die industrielles PON, Wi-Fi 6, 5G und IPv6 umfasst und ein integriertes Netzwerk für Öl- und Gasfelder schafft. Die einheitliche Netzwerkarchitektur optimiert Cloud, Netzwerk, Edge und Geräte und deckt alle Öl- und Gasfeldserviceszenarien ab.- Zentralisierte Verwaltung: Eine einzige O&M-Managementplattform integriert alle Netzwerkgeräte von Drittanbietern, verwaltet zentral die Geräte im gesamten Netzwerk und visualisiert das gesamte Netzwerk für die routinemäßige Wartung.- Mehrzweck-Netzwerk: Die integrierte Netzwerklösung von Huawei für Öl- und Gasfelder vereinheitlicht die Architektur, die Erfahrung und die Betriebs- und Wartungsarbeiten. Es überträgt mehrere Dienste wie Produktion, Video, Büro und Community über ein einziges physisches Netzwerk, was die Investitionen des Unternehmens reduziert.- Integrierte Sicherheit: Durch den Einsatz fortschrittlicher Hard-Pipe-Isolationstechnologien wie Flex-E und NHP verbessert die Lösung von Huawei die Sicherheitsisolation zwischen Servicenetzen, ohne die Kosten für den Netzaufbau zu erhöhen.Intelligente Tankstellenlösung, ein All-in-One-ErlebnisTankstellen sind ein wichtiger täglicher Service für den Mineralölhandel. Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten für Geschäfte und Dienstleistungen an Tankstellen.Als Teil dieses Prozesses hat Huawei seine umfassenden technischen Fähigkeiten integriert und mit Partnern zusammengearbeitet, um die intelligente Tankstellenlösung zu entwickeln. Die Lösung bietet eine zentrale digitale Plattform für das gesamte Unternehmen. Außerdem werden Spezifikationen für die Videoerfassung, IoT-Zugangsstandards und einheitliche Datenmodelle auf Stationsebene festgelegt. Dann integriert es isolierte Service-Subsysteme wie Zapfsäulen, Füllstandsmesser und Zahlungsplattformen. Das Ergebnis ist eine umfassende Analyse- und Anzeigeplattform, die es dem Mineralölhändler ermöglicht, Stationsdaten aus der Ferne und auf intelligente Weise zu verwalten.Neben der zentralen Steuerung hat Huawei auch eine intelligent integrierte und konvergierte Edge-Plattform auf der Basis von FusionCube für intelligente Edge-Konvergenz auf den Markt gebracht. Die Plattform integriert die bestehende Infrastruktur und die Servicesysteme der Tankstellen und ermöglicht eine vereinfachte Betriebsführung. Es integriert außerdem Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und KI-Algorithmen, um IoT und Sensorik für verschiedene Serviceanforderungen bereitzustellen.- Intelligente Dienstleistungen: So können die Kunden beispielsweise tanken, ohne ihr Auto verlassen zu müssen. So dauert das Tanken nur 2 statt 6 Minuten. Die Nutzer sind zufriedener und die Stationen sind effizienter.- Intelligentes Marketing: Das System gibt Informationen über Ölpreisänderungen und Werbeaktionen weiter, um die Nutzer zu binden und die Einnahmen aus Haupt- und Einzelhandelsdienstleistungen zu steigern.- Intelligentes Management: Alle Vorgänge werden visualisiert, risikobehaftete Aktionen identifiziert, Aufzeichnungen verfolgt und zuverlässige Daten zur Unterstützung von Serviceentscheidungen und O&M verwendet.Huawei wird auch in Zukunft Szenarien für die Öl- und Gasindustrie untersuchen. Durch technologieübergreifende Zusammenarbeit und szenariobasierte Lösungssuche wird Huawei auch in Zukunft Innovationen vorantreiben, die digitale Produktivität freisetzen und die digitale Transformation der Öl- und Gasindustrie vorantreiben.Weitere Informationen finden Sie auf:https://events02.huawei.com/live/issmart_live/#/?eventId=354350031&liveId=65116df9&lang=undefinedhttps://e.huawei.com/en/solutions/industries/oil-gasView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-prasentierte-seine-ol--und-gaslosungen-auf-der-huawei-connect-2022-dubai-301649537.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5344849