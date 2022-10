BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine rasche Einigung in der Ampel-Koalition im Streit über die Laufzeiten der noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke in Aussicht gestellt. "Die ganz konkrete praktische Frage werden wir ganz schnell, zeitnah bis zur nächsten Woche lösen", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin.

In der Ampelkoalition streiten Grüne und FDP über den Weiterbetrieb von AKW. Habeck will die zwei süddeutschen AKW für den Fall von Engpässen in der Stromversorgung bis ins Frühjahr einsatzbereit halten - also über den eigentlichen Abschalttermin Ende dieses Jahres hinaus. Die FDP dringt dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024.