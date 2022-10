Straubing (ots) -



Gerade die Türkisch-Islamische Union Ditib, die die Moschee betreibt, ist konservativ und rückwärtsgewandt, viele ihrer Imame stehen unter Islamismus-Verdacht. Die Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde und ist der verlängerte Arm des türkischen Autokraten und Demokratieverächters Recep Tayyip Erdogan. Falls der Muezzin heute ruft, geht es nicht nur um Religion, sondern auch um einen Triumph des politischen Islam. In Zeiten, in denen die gesellschaftlichen Fliehkräfte ohnehin stärker werden, ist das ein zweifelhaftes Signal und Wasser auf die Mühlen der Populisten, die so wieder einmal die Gelegenheit erhalten, sich als Retter des christlichen Abendlandes aufzuspielen. Ausgerechnet.



