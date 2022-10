Der S&P500 vereint die 500 größten und wichtigsten Aktien der USA. Die Titel sind in der Regel viele Milliarden wert, aufgrund der Breite des Index gleichen sich Gewinner und Verlierer oft aus. Daher ist der Index oft sehr träge - nicht so am Donnerstag. 5 Prozent betrug die Tageschwankung vom Tief zur Eröffnung bis zum ...

