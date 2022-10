Fällt Weihnachten in diesem Jahr aus? Wohl nicht - doch für den Handel sieht es derzeit eher nach einer wenig üppigen Bescherung aus. Das hat zahlreiche Gründe und erfordert gerade im erfolgsverwöhnten E-Commerce ein Umdenken. Seit Jahren beginnt mit dem Black Friday Ende November das Weihnachtsgeschäft, das für den Handel - online wie offline - so wichtig für das Erreichen der eigenen Umsatzziele ist. Doch obwohl es in den letzten Jahren kontinuierlich bergauf ging - für das aktuelle Jahr rechnete der Handelsverband HDE noch im Frühjahr in seinem HDE Online Monitor mit 12,4 Prozent Wachstum - könnte die gewohnte Bescherung in diesem Jahr weitgehend ...

