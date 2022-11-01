|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|FLUIDRA SA
|ES0137650018
|-
|0,42 EUR
|FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION
|US3535251082
|0,32 USD
|0,3237 EUR
|HINDUSTAN UNILEVER LTD
|INE030A01027
|17 INR
|0,207 EUR
|MAPLETREE LOGISTICS TRUST
|SG1S03926213
|0,0225 SGD
|0,016 EUR
|MARKETAXESS HOLDINGS INC
|US57060D1081
|0,7 USD
|0,7081 EUR
|SUNEVISION HOLDINGS LTD
|KYG857001054
|0,208 HKD
|0,0268 EUR
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