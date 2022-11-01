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WKN: A2PYU5 ISIN: AU0000022477 Ticker-Symbol: 40U 
Frankfurt
31.10.22
08:05 Uhr
0,842 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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NB GLOBAL CORPORATE INCOME TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NB GLOBAL CORPORATE INCOME TRUST 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
FLUIDRA
FLUIDRA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FLUIDRA SA13,650-0,58 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION36,8000,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD--
MAPLETREE LOGISTICS TRUST--
MARKETAXESS HOLDINGS INC247,00+0,08 %
NB GLOBAL CORPORATE INCOME TRUST0,8420,00 %
SUNEVISION HOLDINGS LTD0,5000,00 %
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