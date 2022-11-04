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WKN: A3DEW8 ISIN: BMG7997W1029 Ticker-Symbol: P4F 
Hamburg
04.11.22
10:05 Uhr
32,200 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
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