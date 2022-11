Pfeiffer Vacuum soll von seinem Mehrheitsaktionär übernommen werden. Das sorgt für ordentlich Rückenwind bei der Aktie des SDAX-Konzerns.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gehört heute zu den Gewinnern im SDAX. Der Mehrheitsaktionär Busch-Gruppe will den Vakuumpumpen-Hersteller übernehmen. Busch strebe "einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Pfeiffer" an, heißt es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Ad-hoc Mitteilung.



Die Aussicht auf ein Pflichtangebot und eine Garantiedividende sorgte für ordentlich Rückenwind bei der Aktie. Im Xetra-Handel gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie zweitweise bis zu 27 Prozent hinzu. Kurzzeitig kostete ein Anteilsschein mehr als 175 Euro. Anfang August hatte die Aktie noch rund 155 Euro gekostet.

Die Busch-Gruppe hält bereits seit rund vier Jahren 63,7 Prozent an Pfeiffer Vacuum. Der Abschluss des Beherrschungsvertrages, dem die Hauptversammlung mit 75 Prozent zustimmen muss, sollte damit nur noch Formsache sein.

Pfeiffer Vacuum ist ein Maschinenbaukonzern und ist führend bei Produkten im Bereich der Vakuumtechnologie.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0006916604,DE0001717064