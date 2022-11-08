|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMALGAMATED FINANCIAL CORP
|US0226711010
|0,1 USD
|0,0998 EUR
|BOREO OYJ
|FI0009900724
|-
|0,21 EUR
|FB FINANCIAL CORPORATION
|US30257X1046
|0,13 USD
|0,1297 EUR
|MDC HOLDINGS INC
|US5526761086
|0,5 USD
|0,4991 EUR
|NORTHFIELD BANCORP INC
|US66611T1088
|0,13 USD
|0,1297 EUR
|PARTNERS BANCORP
|US70213Q1085
|0,04 USD
|0,0399 EUR
|STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION
|US8542311076
|0,28 USD
|0,2794 EUR
|UNIVEST FINANCIAL CORPORATION
|US9152711001
|0,21 USD
|0,2096 EUR
|WISDOMTREE INC
|US97717P1049
|0,03 USD
|0,0299 EUR
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