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WKN: 856956 ISIN: US8542311076 Ticker-Symbol: 9SI 
Frankfurt
07.11.22
09:16 Uhr
99,50 Euro
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Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
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STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AMALGAMATED FINANCIAL
AMALGAMATED FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMALGAMATED FINANCIAL CORP23,600-2,48 %
BOREO OYJ36,800-0,81 %
FB FINANCIAL CORPORATION41,6000,00 %
MDC HOLDINGS INC29,600-1,33 %
NORTHFIELD BANCORP INC15,760-0,32 %
PARTNERS BANCORP9,290+1,98 %
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION99,500,00 %
UNIVEST FINANCIAL CORPORATION27,800-4,14 %
WISDOMTREE INC5,140-1,15 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.