FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TELEPERFORMANCE SE ADR RCF0 US87946F1003
AB/FROM ONWARDS 11.11.2022 09:07 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TELEPERFORMANCE SE ADR RCF0 US87946F1003
AB/FROM ONWARDS 11.11.2022 09:07 CET
TELEPERFORMANCE SE ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de