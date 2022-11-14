BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 62 (63) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 56 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (29) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 61 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 118 (115) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 54 (65) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOMETOGO AUF 7 (8) EUR - 'BUY'BOFA HEBT MERCK KGAA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 215 (205) EURBOFA HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 23 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 34 (30) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 62,30 (70) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 68 (63) EUR - 'HOLD'LBBW HEBT KSB AG AUF 'KAUFEN' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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