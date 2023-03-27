BARCLAYS SENKT ROCHE AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 270 CHFBARCLAYS HEBT SANOFI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 115 (90) EURJPMORGAN SENKT PERNOD RICARD AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 220 EURJPMORGAN SETZT PERNOD RICARD UND REMY COINTREAU AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT PLASTIC OMNIUM AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 17 (16) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 25 (23) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ORANGE AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 14 EURMORGAN STANLEY STARTET FINECOBANK MIT 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT VONOVIA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 18 (28) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 40 (44) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 21 (26) EUR - 'NEUTRAL'HSBC STARTET SIEMENS ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 24 EURJEFFERIES HEBT HEIDELBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...