DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VONOVIA FINANCE 16/24 MTN DAA5 DE000A189ZX0 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 15/23 MTN DE000A18V146 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 18/23 MTN DE000A192ZH7 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 18/24 MTN DE000A19UR61 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FIN 20/24 MTN DE000A28VQC4 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/24 VNAC DE000A3E5MF0 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/23 VNAE DE000A3MP4S3 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FIN 19/23 MTN DE000A2R8NC5 16.11.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VONOVIA FINANCE 16/24 MTN DAA5 DE000A189ZX0 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 15/23 MTN DE000A18V146 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 18/23 MTN DE000A192ZH7 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FINANCE 18/24 MTN DE000A19UR61 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FIN 20/24 MTN DE000A28VQC4 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/24 VNAC DE000A3E5MF0 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/23 VNAE DE000A3MP4S3 16.11.2022 HZE/EOT
VONOVIA FIN 19/23 MTN DE000A2R8NC5 16.11.2022 HZE/EOT
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