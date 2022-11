Förderprogramm umfasst jetzt 40 Risikokapitalgeber; erste Unternehmerkohorte, die auf Cloudflare Workers baut, enthält 25 Startup-Unternehmen und umspannt 10 Länder

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets mithilft, gab heute bekannt, dass das Workers Launchpad Funding Program auf 2 Milliarden US-Dollar für potenzielle Investitionen in Startup-Unternehmen aufgestockt wurde, die auf Cloudflare Workers bauen. Dies bedeutet eine Zunahme von 14 Partnern und 750 Millionen USD in weniger als zwei Monaten. Cloudflare stellt zudem die erste Kohorte von Startup-Unternehmen vor, die an dem Förderprogramm teilnehmen, eine Gruppe von 25 Unternehmen aus 10 Ländern.

"Als wir das Workers Launchpad auf die Beine stellten, hatten wir 250 Millionen USD im Sinn, aber dieses Ziel ließen wir weit hinter uns, als wir 1,25 Milliarden USD erreichten. 2 Milliarden USD sind eine große Sache und beweisen, dass die Branche Vertrauen in das Potenzial unseres globalen Netzes hat", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO, Cloudflare. "Jetzt haben wir 1 Million Entwickler, die Anwendungen mit Cloudflare bauen und instand halten, und darum ist es der perfekte Zeitpunkt, weiter in die Entwickler, die Cloudflare nutzen, zu investieren."

Das Förderprogramm Cloudflare Workers Launchpad wurde im September 2022 ins Leben gerufen, um Fördermittel von bis zu 1,25 Milliarden USD für Startup-Unternehmen bereitzustellen, die Anwendungen auf Cloudflare Workers bauen. Dabei handelt es sich um eine sehr skalierbare, serverlose Computing-Plattform, die Entwicklern das Bauen oder Ausbauen von Apps ermöglicht, ohne Infrastruktur konfigurieren oder instandhalten zu müssen. In den darauffolgenden Tagen und Wochen erhielt Cloudflare eine Flut von globalem Interesse seitens Risikokapitalgebern, die dem Programm beitreten wollten. Inzwischen hat Cloudflare 14 weitere Risikokapitalpartner in dem Programm willkommen geheißen und regionale Expertise in Australien und Lateinamerika in die Partnergruppe aufgenommen.

Zu den neuen Risikokapitalpartnern gehören:

8VC : "Wir freuen uns sehr, die nächste Generation von Unternehmensgründern zu unterstützen, die am Rand auf Cloudflare Workers aufbauen. Bei 8VC arbeiten wir partnerschaftlich mit Gründern zusammen, um richtungweisende Technologien hervorzubringen, die langfristigen Wert für die Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganze schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass serverlose Infrastruktur eine neue Generation zukunftsweisender Technologien im Bereich multimodaler, daten- und KI-gestützter Anwendungen ermöglichen wird", so Bhaskar Ghosh (BG), Partner und CTO bei 8VC.

Die Workers Launchpad-Kohorte vom Herbst 2022

Außerdem stellt Cloudflare die 25 Unternehmer aus der ganzen Welt umfassende Kohorte für den Herbst 2022 vor, die aus Hunderten von Bewerbern aus über 30 Ländern ausgewählt wurde. Zu den Kohortenfinalisten gehören: Apyfy, Arbeit am Datenschutz, und Grafbase, beschleunigte Backend-Softwareentwicklung. Die Kohorte umfasst Startups aus Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Portugal, Singapur, Großbritannien und den USA. Die Mitglieder erhalten Gelegenheit für ein Pitch vor VC-Partnern für Investitionen, technische Beratung und Support, die Teilnahme an einem virtuellen Ausbildungslager mit Sitzungen unter Leitung von Cloudflare-Führungskräften und VC-Partnern und die Vorstellung ihres Geschäfts im Verlauf eines Demo Day.

"Apyfy will eine Datenschutz-Firewall erstellen, die Datenschutzprobleme im Gesundheitswesen, im Finanzdienstsektor und E-Kommerz löst. Wir nutzen Cloudflare Workers und Durable Objects, um datenschützende Berechnung in einem globalen Netzwerk zu ermöglichen. Cloudflare erfüllt außerdem die Datenhoheits- und Datenresidenzanforderungen unserer Kunden und stellt gleichzeitig enorme Rechnerkraft bei minimaler Latenz bereit", erklärte John Childs-Eddy, Mitbegründer von Apyfy.

"Grafbase ist die einfachste Art und Weise, GraphQL-Backends zu bauen und einzusetzen. Wir begannen mit Cloudflare dank des globalen Netzwerks und der serverlosen FaaS-Plattform ohne Kaltstarts mit dem Ziel, die Backend-Entwicklung für Frontend- und Mobilentwickler zu vereinfachen und zu beschleunigen", so Fredrik Björk, Gründer und CEO von Grafbase.

"Wir sind tief beeindruckt von dem Engagement und der Begeisterung der Risikokapitalfirmen, als sie das Kaliber unserer Bewerber sahen", erklärte Mia Wang, M&A and Strategy Director bei Cloudflare. "Das Auswahlverfahren für die erste Kohorte wurde in Zusammenarbeit durchgeführt und wir freuen uns darauf, die Startups in den nächsten Wochen direkt mit den VCs in Verbindung zu setzen."

Eine Million Entwickler bauen mit Cloudflare

Anfang dieser Woche teilte Cloudflare mit, dass 1 Million Entwickler einsatzfähige Anwendungen für Unternehmen mit Cloudflare bauen und instand halten. Mit Merkmalen wie Pages, Durable Objects, R2 und D1 und Anwendungsdienstleistungen wie Ratenbegrenzung, Lastenausgleich, Bot-Management und mehr stellt Cloudflare Workers die Tools bereit, um Entwicklern den Bau und die Instandhaltung von Anwendungen kostengünstiger, schneller und einfacher zu machen.

Cloudflare stellt keine Fördermittel bereit und trifft keine Entscheidungen über Fördermittel. Es wird keine Garantie gegeben, dass ein bestimmtes Unternehmen Fördermittel aus dem Programm erhält. Alle Entscheidungen über Fördermittel werden von den Risikokapitalgeberfirmen getroffen, die an dem Programm teilnehmen. Cloudflare ist kein registrierter Broker-Dealer, Anlagenberater oder sonstiger ähnlicher Vermittler.

